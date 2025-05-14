رفع الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وأكّد أن هذه الثقة الملكية الكريمة تمثل وسامَ شرفٍ واعتزازٍ، وحافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والإسهام في دعم مسيرة النماء والتنمية في المملكة بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

ودعا الأمير بندر بن مقرن في ختام تصريحه، الله أن يُعينه على أداء هذه الأمانة، وأن يوفقه لخدمة الوطن، بما يعكس طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة، ويُعزّز من رفعة وازدهار بلادنا الغالية.