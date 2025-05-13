رعى نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام، حفل تخريج أكثر من 6000 خريج وخريجة من المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، على مسرح جامعة الملك خالد بالقريقر، في مختلف التخصصات التدريبية، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة المهندس صالح الحوشاني، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مستمرة في تطوير جميع برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال التوسع والانتشار الملموس لمشاريع المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات بالمنطقة، موضحاً أن منطقة عسير حظيت بمشاريع ضخمة خلال الأعوام الماضية، فيما بلغ عدد المنشآت التدريبية بالمنطقة 36 كلية ومعهداً يتدرب فيها أكثر من 25 ألف متدرب ومتدربة، كما تشرف الإدارة على 80 منشأة تدريبية أهلية تدرب فيها أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة خلال العام الحالي.

عقب ذلك انطلقت مسيرة الخريجين والخريجات ثم شاهد الجميع عدداً من الأوبريتات بمشاركة الفرق الشعبية. وفي نهاية الحفل، كرم نائب أمير منطقة عسير، المتفوقين والمتفوقات، والتقط معهم الصور التذكارية.