أعلنت شركة center3، إحدى شركات مجموعة stc والمتخصصة في البنية التحتية الرقمية، عن عزمها توقيع مستند الشروط والأحكام التمويلية المبدئية قريباً مع صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتمويل إنشاء مركز بيانات واسع النطاق في مدينة الدمام، يُعد من أكبر المشاريع من نوعه في المملكة.

سيُخصص هذا المركز المتطور بالكامل لصالح شركة مايكروسوفت، مع تصميم يتيح التوسع المستقبلي في الطاقة الاستيعابية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية center3 لتسريع وتيرة التوسع في مراكز البيانات، تلبيةً للطلب المتزايد على خدمات الاستضافة، الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.

ويمثل التعاون المرتقب مع صندوق البنية التحتية الوطني نموذجاً متميزاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، دعماً لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في المملكة.

كما أكدت center3 أن المشروع يندرج ضمن خططها التوسعية لتطوير شبكة مراكز بيانات حديثة في مواقع إستراتيجية داخل المملكة وخارجها، مما يدعم جهود توطين المحتوى والخدمات الرقمية، ويعزز دور المملكة كمركز رقمي إقليمي رائد.