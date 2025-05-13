في لحظة وُصفت بـ«المفصلية»، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من العاصمة الرياض، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي 2025، قراره برفع العقوبات المفروضة على سورية، مفسحاً المجال أمام فرصة سياسية واقتصادية جديدة قد تُعيد رسم ملامح الملف السوري إقليمياً ودولياً.

وأثار إعلان ترمب رد فعل فوري من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أبدى تفاعلاً لافتاً لحظة الإعلان، عكس حجم التأثير المباشر للقرار على موازين المنطقة، وفتح الباب لتوقعات بتحولات مرتقبة في المشهد السياسي.

ويُنظر إلى تفاعل ولي العهد مع هذا القرار على أنه تعبير صادق عن حرصه العميق على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، إذ لطالما أكد في كلماته ومبادراته أن السعودية لا تبحث فقط عن التنمية داخلها، بل تسعى لحلول شاملة تُنهي الأزمات وتفتح آفاقاً جديدة لشعوب المنطقة.

ويُعرف عن سموه رؤيته الثاقبة وشخصيته الاستثنائية، التي تجمع بين الحسم السياسي والإنسانيّة العالية، إذ ظل الملف السوري حاضراً في تحركاته الدبلوماسية، إيماناً منه بضرورة دعم الشعب السوري، وإعادة سورية إلى محيطها العربي.

وجاء قرار ترمب ضمن كلمته في المنتدى، الذي يُعد أحد أبرز المنصات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، إذ أكد التزام بلاده بإعادة بناء جسور التعاون مع الحلفاء الإقليميين، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، مع التوجه نحو حلول عملية لعدد من الملفات الشائكة.

ورأى مراقبون أن إعلان رفع العقوبات عن سورية يأتي مدفوعاً بثقل السعودية السياسي وجهود ولي العهد الشخصية، ضمن رؤيته الإقليمية الحكيمة التي تسعى إلى تصفير الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص للنهوض والتنمية.

منتدى الاستثمار هذا العام شهد مشاركة دولية واسعة، وسط اهتمام عالمي بدور المملكة المتصاعد في الملفات السياسية والاقتصادية، ما يعزز من مكانتها كمنصة حوار مؤثرة، وقيادة تتصدر مشهد التغيير في المنطقة.