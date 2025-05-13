أحبطت أمانة محافظة جدة توزيع أكثر من 2.7 مليون كمامة منتهية الصلاحية، جرى رصدها في أحد المستودعات الواقعة بحي السروات جنوب المحافظة، وذلك خلال حملة، شارك فيها عدد من الجهات المعنية.وأوضحت الأمانة أنه تم رصد الكميات قبل توزيعها على الأسواق، إذ كانت تشكّل خطراً على صحة المستهلك. مبينةً أن الفرق الميدانية باشرت تنفيذ الإجراء بإشراف مباشر من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الكمية المضبوطة تم التعامل معها وفقاً للإجراءات النظامية، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية على المستودعات ومنافذ البيع؛ لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية المستهلكين من المواد غير الصالحة للاستهلاك، أو المخالفة للمواصفات.