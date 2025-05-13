وصل إلى الرياض اليوم، ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في القمة الخليجية-الأمريكية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وأمين المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، وسفير خادم الحرمين الشريفين‬ لدى البحرين نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.