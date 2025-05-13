لفتت ربطة عنق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدى وصوله الرياض الانتباه فاللون البنفسجي، «لون الخزامى» انسجم مع السجاد الرسمي ولونه المميز المعتمد للمناسبات الرسمية في المملكة.. تُعد إشارة لرمزية هيبة المكان والزمان.

«كرفته» لون الخزامى جاءت انعكاساً لرسالة سعودية وإشارة لمّاحة مفادها أن «الرياض بوابة العالم نحو الشرق الأوسط». وبدت الزيارة التاريخية أكثر من بروتوكولية، بل بدت محورية تعيد رسم العلاقات الدولية، إذ استقبل ولي العهد وبجانبه الرئيس الأمريكي قيادات شركات التكنولوجيا والطاقة والمال في أحاديث عكست شراكة الرياض وواشنطون، ظهر ذلك جليّاً في الابتسامات المتبادلة بين المسؤولين، التي جسّدت حجم الثقة المتبادلة بين السعودية والولايات المتحدة، وقوة تأثيرهما اقتصاديّاً وسياسيّاً. الزيارة جدّدت تأكيد الدور السعودي ورؤية القيادة في بلد لا ينتظر التحوّل بل يصنعه.