احتفت جمعية الثقافة والفنون بأبها، بتوقيع كتاب «إلى من يهمه الشقر»، للشاعر سعيد العسيري، والذي احتوى على العديد من النصوص الشعرية لفن الخطوة واللعب والعرضة.

وأدار الأمسية عيسى يحيى، والتي تناولت قصة تأليف الكتاب، ودوره في توثيق ألحان ونواحي الخطوة العسيرية والشقر مع نماذج للعديد من الألحان المعروفة.

وقال مدير الثقافة والفنون في أبها أحمد السروي، إن أهمية الكتاب تأتي في توثيق أشعار الشعر الشعبي، وتعريف الجيل الجديد بالجديد بها كأحد مكونات التراث الوطني غير المادي، مثمناً هذه الخطوة. وقد حضر الأمسية عدد كبير من كبار السن والمهتمين، الذين قدموا وشاركوا في أحيائها بألوان شعبية تزخر بها منطقة عسير.