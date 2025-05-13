حطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صباح اليوم (الثلاثاء)، في مطار الرياض الدولي، في زيارته الرسمية الأولى للمملكة العربية السعودية منذ بدء ولايته الثانية، والتي تُعد أولى جولاته الخارجية، استقبله فيها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بحفاوة، في مشهد عكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، إذ رافقت مقاتلات سعودية من طراز F-15 طائرة «إير فورس ون» أثناء هبوطها.

تأتي هذه الزيارة، التي تستمر أربعة أيام وتشمل قطر والإمارات، لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، مع تركيز خاص على المنتدى السعودي الأمريكي الذي يُعقد على هامش الزيارة، وسط توقعات بتوقيع صفقات استثمارية تصل قيمتها إلى تريليون دولار.





الوفد الرسمي المرافق لترمب: قوة سياسية واقتصادية

يضم الوفد الأمريكي المرافق للرئيس ترمب نخبة من كبار المسؤولين السياسيين وقادة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس أهمية الزيارة الإستراتيجية، إذ يضم وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، الذي يركز على تعزيز التنسيق الأمني ومناقشة قضايا إقليمية مثل اليمن وإيران، ووزير الدفاع بيت هيغسيث؛ للتفاوض حول صفقات تسليح محتملة وتطوير التعاون العسكري، ووزير الخزانة سكوت بيسنت؛ لدعم الاتفاقيات الاقتصادية وجذب استثمارات سعودية إلى الولايات المتحدة، ووزير التجارة هوارد لوتنيك؛ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.





كما يضم الوفد مجموعة من كبار رجال الأعمال والاقتصاد في العالم في مقدمتهم مستشار الرئيس الأمريكي مدير شركة «إكس» إيلون ماسك، الذي يشارك كمتحدث رئيسي في المنتدى السعودي الأمريكي، مع التركيز على الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقادة شركات عالمية، مثل ستيفن شوارتزمان (بلاكستون)، وكيلي أورتبيرغ (بوينغ)، وممثلين من جوجل ونفيديا، لاستكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص السعودي.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض، قولهم إن «غالبية كبار موظفي البيت الأبيض، بمن فيهم رئيسة الموظفين سوزي وايلز، ومجموعة نواب الرئيس، يرافقون الرئيس أيضا في زيارته التاريخية إلى السعودية»





المنتدى السعودي الأمريكي: منصة للاستثمار والتكنولوجيا

وتشهد زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة انعقاد أعمال منتدى الأعمال السعودي الأمريكي، اليوم في الرياض، وسط حضور رفيع المستوى من الجانبين بمشاركة أعضاء الوفد الرسمي إلى جانب قادة أعمال بارزين، إذ يركز المنتدى على مواضيع حيوية تشمل الطاقة المتجددة والتحول إلى اقتصاد أخضر، والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، والاستثمارات المتبادلة، والتعاون الأمني، بما في ذلك صفقات أسلحة محتملة لتعزيز القدرات الدفاعية.





علاقات تاريخية.. وفوائد متبادلة

تُعد الزيارة نقطة تحول في العلاقات الثنائية التي تمتد لـ80 عاماً، إذ يحتفل البلدان هذا العام بمرور 80 سنة على الشراكة الإستراتيجية، فهي تدعم رؤية المملكة 2030 والتي تسعى المملكة من خلالها لجذب استثمارات أمريكية في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، لتسريع التحول الاقتصادي، ودليل على النفوذ الإقليمي الكبير للمملكة، إذ إن اختيار السعودية كأول وجهة خارجية يؤكد مكانتها كمركز دبلوماسي واقتصادي في المنطقة، بجانب تعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب الذي يدعم استقرار المنطقة، خصوصا في ظل التوترات في اليمن والبحر الأحمر.