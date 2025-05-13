ثَمَّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حصول جامعة نجران على المركز الأول، في برنامج سفراء الوسطية، بنسخته الثامنة، تحت شعار «الوطن حياة 2»، بالشراكة بين جامعة طيبة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، اليوم، رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، يرافقه فريق الجامعة المشارك في مبادرات سفراء الوسطية.

وشدَّد أمير منطقة نجران على أهمية هذه المبادرات، وتحقيق الأهداف المرجوة من إقامتها، عبر تعميق وترسيخ المفهوم الشمولي للوسطية والاعتدال، والإسهام في بناء الشخصية السعودية الوسطية في الفكر والقيم والعمل والسلوك.

بدوره أوضح الدكتور الخضيري أن جامعة نجران حققت هذا الإنجاز بين 36 جامعة سعودية مشاركة في هذه النسخة، من خلال المبادرة التي قدمتها الجامعة، بعنوان «جذورنا تحمينا»، إذ ركزت على تحليل عميق لمشكلة التطرف والانحلال الفكري لدى فئة الشباب.