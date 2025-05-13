التقى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمكتبه اليوم، المدير العام التنفيذي لتنمية المناطق بوزارة الاقتصاد والتخطيط طلال بن عبدالعزيز السهلي، يرافقه عددٌ من قيادات الوزارة.

واستعرض خلال اللقاء تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية لمنطقة نجران لعام 2024، الذي تضمّن المقومات الاقتصادية والتنموية التي تتميز بها المنطقة، ويعزز من الفرص المثلى للاستثمار، وكيفية الاستفادة من الموارد المتاحة؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.

وثمّن أمير نجران جهود وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرًا إلى أن المنطقة تزخر بميز تنافسية متعددة، يأتي في طليعتها خامات المعادن والجرانيت، والثروة الزراعية، ووجود مواقع تاريخية وتراثية، منها موقعان مسجلان لدى اليونسكو، ما يمكنها من فتح مساحات واسعة للاستثمار في مجالات عديدة.