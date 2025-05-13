استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية، حيث رافقت الخيل العربية موكب الرئيس الأمريكي، وعزفت الأبواق ترحيبًا بقدومه، وعزف السلامان الوطني الأمريكي والملكي السعودي، واستعرض فخامته مع ولي العهد حرس الشرف.

عقب ذلك صحب ولي العهد فخامة الرئيس الأمريكي إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث تناول الجميع القهوة السعودية، وصافح فخامته مستقبليه، فيما صافح ولي العهد الوفد المرافق لفخامته.

وقد أقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريمًا لفخامة الرئيس الأمريكي.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظ الدرعية، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وسيدات ورجال الأعمال، والمستثمرين، وعدد من الإعلاميين.