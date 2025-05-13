أشاد نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية - العربية باتريك مانشينو، بقرار الرئيس دونالد ترمب اختيار السعودية وجهته الأولى في ولايته الرئاسية الثانية، مؤكداً أن الاختيار يعكس إدراكاً عميقاً لمكانة المملكة الإستراتيجية إقليميّاً ودوليّاً.وأوضح مانشينو أن تخصيص المملكة لتكون المحطة الأولى في الزيارات الخارجية الرسمية للرئيس الأمريكي يُعدّ مؤشراً واضحاً على وعي القيادة الأمريكية بدور المملكة المحوري، ليس فقط بوصفها قلب العالم الإسلامي وموطن الحرمين الشريفين، بل أيضاً لثقلها السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تمثل مشروعاً تنمويّاً فريداً يُحدث تحوّلات غير مسبوقة على مستوى التعليم والاقتصاد والقطاع غير الربحي ومجالات الابتكار والازدهار.وقال: «ما تشهده المملكة من تطور سريع وشفافية في احتساب الإنجازات، يعكس التزاماً حقيقيّاً بتحقيق التنمية المستدامة، ويضعها في طليعة الدول الأكثر طموحاً وتأثيراً في المنطقة والعالم».وأكد مانشينو ثقته بأن استمرار العمل المشترك بين الرياض وواشنطن سيقود إلى مرحلة جديدة من النجاح، تُسهم في صناعة تاريخ مشترك خلال العقود المقبلة.