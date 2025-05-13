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"عكاظ" (الرياض)
في أول زيارة خارجية رسمية له خلال ولايته الثانية، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتهدف لتعميق الشراكة الاستراتيجية.

فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة الرياض كشريك استراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.

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