علمت «عكاظ»، عن إلغاء اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، ويأتي ذلك عقب إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي وفق البنك المركزي السعودي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة. ويعد ذلك، خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.كما تسهم الغرفة في الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، والتصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقّب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.