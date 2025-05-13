عدّت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي، نسبة الحاصلين على الرخصة المهنية من المعلمين متدنية، إذ لم تتجاوز 19%، من نحو 3 ملايين معلم تقدموا للاختبارات تراكمياً إلى 2024، وقالت في مداخلتها على تقرير هيئة تقويم التعليم والتدريب: صدرت الرخص لـ576 ألف مجتاز من المتقدمين لها، والنسبة المتدنية تحتاج وقفة من الهيئة لمراجعة الأسباب واقتراح الآليات للتحسين وتطوير الإجراءات بما يسهم في رفعها. ولفتت إلى أن 60% من المعلمين الذين هم على رأس العمل حصلوا على الرخصة منهم (369 ألف معلم)، وتراها نسبة متدنيّة، كونها ترتبط بمن أمضوا في سلك التعليم أعواماً. وذهبت عريشي، إلى أن الرخصة المهنية أصبح التفكير بها عبئاً على المعلمين والمعلمات، ويستقطعون الكثير من الوقت ليمكنهم من الحصول عليها، فيما نشط سوق الدورات التدريبية مدفوعة الثمن، وتعدد المنصات الرقمية التي تهتم بعرضها. وأضافت: وإن كانت هذه الظاهرة صحية تسهم في تطوير مهارات المعلمين والمعلمين، إلا أنها ربما تشغلهم بطريقة غير مباشرة عن الهدف الأهم وهو كفاءة العملية التعليمة للطلاب. واقترحت عريشي مراجعة اشتراط الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وحصر الرخصة في متطلّب للمتقدمين على وظيفة معلم. وأوضحت أن التقرير تضمن انخفاض نسبة ترخيص المدربين 29%، وذكر ضمن التحديات عدم وجود أداة نظامية، كون متطلبات الترخيص جاهزة، والأمر يتطلب التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد أداة نظامية تضمن إلزام المدربين بالحصول على الرخص المهنية للتدريب قبل ممارسة مهماتهم التدريبية.وقالت: أورد التقرير أن المستهدف لمؤشر تعزيز تميز وجودة مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب، اعتماد 100 مدرسة من مدارس الأهلي في مختلف المراحل الدراسية، والمتحقق منها 3 فقط. وأشار إلى أن مؤشر قياس نسبة برامج التعليم العالي المعتمدة متأخر عن المسار (المتحقق 26%) من المستهدف 33% بخط أساس 14%.