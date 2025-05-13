يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى السعودية، حاملاً حقيبة الملفات الشائكة، والتوجهات السياسية الجديدة.هي زيارة لا تبدو اعتيادية، بل ترسم- كما وصفتها صحيفة واشنطن بوست- ملامح تحالف إستراتيجي متجدد بين واشنطن والسعودية، يتجاوز الشعارات التقليدية إلى لغة المصالح، الأرقام، والتأثير الجيوسياسي.وكشفت الصحيفة الرغبة السعودية في الحصول على دعم أمريكي لإنشاء برنامج نووي مدني، وهي خطوة طموحة تعكس توجهات المملكة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز السيادة التكنولوجية. وبحسب الصحيفة، أبدت الإدارة الأمريكية حماساً واضحاً لهذه الشراكة، وسط نقاش داخلي في واشنطن بشأن تبعاتها، خصوصاً في ظل توتر إقليمي يُغذّيه سباق النفوذ.السؤال المطروح: هل ستكون هذه الشراكة بوابة للتنمية.. أم باباً مفتوحاً على معادلات نووية جديدة في الشرق الأوسط؟ بعيداً عن الأطر الدبلوماسية التقليدية، يتمحور جزء كبير من زيارة ترمب حول الاقتصاد والحديث هنا- كما نقلت واشنطن بوست- لا يدور عن اتفاقات عابرة، بل عن استثمار سعودي عملاق في السوق الأمريكية. في جانب آخر من الزيارة، أعلنت الإدارة الأمريكية، موافقة مبدئية على صفقة أسلحة مع السعودية لتُضاف إلى سجل طويل من التعاون العسكري بين البلدين.