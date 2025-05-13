أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، إطلاق شركة «هيوماين» يُعد رسالة واضحة بأن المملكة ماضية في تعزيز مكانتها وريادتها في الذكاء الاصطناعي، وعزمها على التوسع والنمو الإقليمي والعالمي مع شركائها، بما يتماشى مع تطلعات المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضح السواحة، أن إطلاق «هيوماين» يشكّل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتسريع جهود المملكة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات في مختلف المجالات، خصوصًا مع ما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية، بصفتها نقطة رقمية لربط القارات، ومنصة مثالية للابتكار معتمدة على البنية الرقمية المتقدمة والقدرات والمواهب الرقمية التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة.