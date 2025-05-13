أكد السفير السعودي السابق لدى إندونيسيا عصام الثقفي لـ«عكاظ»، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة تعكس بوضوح المكانة التي تحتلها السعودية على خارطة السياسة الدولية، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.وقال: إن اختيار المملكة وجهةً أولى لترمب في هذه المرحلة ليس خياراً عابراً، بل اعتراف بدورها المحوري في حفظ استقرار المنطقة وإعادة صياغة التوازنات العالمية، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.وأضاف، ان السعودية اليوم تُقدّم نفسها قوةً مؤثرةً بصوت واثق، تمتلك أدوات التأثير والحوار مع جميع الأطراف الدولية. وهذه الزيارة تمثل لحظة تاريخية تعيد التأكيد على أن الرياض ليست فقط حليفاً، بل شريك في بناء المستقبل العالمي.وشدد الثقفي، على أن أهمية الزيارة تتجاوز البروتوكولات، مشيراً إلى أنها تحمل رسائل إستراتيجية عميقة، منها تعزيز التعاون الأمني، ودعم التحالفات الإقليمية، وتوسيع فرص الشراكة الاقتصادية. وأكد، أن العالم يترقب ما ستثمر عنه هذه القمة من تفاهمات قد ترسم ملامح مرحلة جديدة.