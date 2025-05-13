أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول المجلس تتمتع بمكانة مرموقة على الخريطة الإعلامية الإقليمية والدولية، بفضل توجيهات قادة دول المجلس، الذين أولوا العمل الإعلامي الخليجي اهتماماً خاصاً.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الـ28 للجنة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، بدولة الكويت أمس، برئاسة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- عبدالرحمن بداح المطيري.

وأشار البديوي إلى أن قادة دول المجلس يؤكدون دوماً على أهمية تطوير وتفعيل الإعلام الخليج ليكون أداة بناء تدعم وحدة الصف الخليجي، وتخدم قضاياه، وتعكس صورة واقعية مشرقة عن مسيرته المباركة، وخصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تحولات إعلامية وتقنية متسارعة، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه التطورات، من خلال توسيع أفق التكامل والتعاون بين المؤسسات الإعلامية الخليجية، وبناء شراكات مع المنصات الإعلامية الإقليمية والدولية الكبرى، لتكون لدول المجلس كلمة مؤثرة وصورة عادلة في المحافل العالمية.

وأوضح أن الاجتماع يأتي لتعزيز الدور المحوري للإعلام الخليجي المشترك، في إبراز منجزات مسيرة مجلس التعاون، التي تجاوزت أربعة عقود من العمل المتكامل في مختلف المجالات، التي انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن الخليجي، مشيراً إلى أن هذه النجاحات الخليجية المتعددة تتطلب تعزيز تسليط الضوء على هذه النجاحات، ونقل قصص الإنجاز التي حققتها دول الخليج في مختلف الميادين.

وأكد أن التحديات الإعلامية التي تواجه دول مجلس التعاون اليوم تتطلب تكاملاً وتعاوناً وثيقاً أكثر من أي وقت مضى، وخصوصاً في ظل الحملات الإعلامية الممنهجة، والمعلومات المغلوطة، التي تستهدف أمن دول المجلس، وتنال من تماسك مجتمعاتها.

وتطرق إلى جدول أعمال الاجتماع، الذي احتوى على العديد من الموضوعات ذات العمق والأهمية بما فيها موضوعات ومبادرات إعلامية خليجية مشتركة، أسهمت في صياغتها وتقديمها الأجهزة المعنية بالإعلام بالدول الأعضاء، واللجان العاملة في مجال التعاون الإعلامي بين دول المجلس، وأن ما سيصدر عن اجتماع من توصيات وقرارات بناءة، ستسهم في تعزيز العمل الإعلامي الخليجي، وتخدم الأهداف المشتركة، وتُحقق تطلعات قادتها وشعوبها.

وبارك إعادة تدشين التطبيق المشترك لوكالات الأنباء بدول مجلس التعاون بصورته الجديدة، مبيناً أن هذا المشروع الرائد سيجسد روح التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون وسيمثل نقلة نوعية في مجال الإعلام الخليجي، إذ صُمم باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، ما سيتيح لمواطني دول المجلس والمتابعين في الإقليم والعالم أجمع الاطلاع على الأخبار الرسمية بصفة مباشرة من وكالات أنباء دول المجلس.