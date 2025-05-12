‏أطلقت وكالة المسجد النبوي خطتها التشغيلية لموسم حج ١٤٤٦هـ اليوم بمقر الوكالة بالمسجد النبوي، تضمنت ما يزيد على 100 مبادرة إثرائية توعوية علمية توجيهية، وخمسة مسارات إثرائية ذكية؛ لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، فضلاً عن 20 مساراً إثرائياً للتخصصات الدينية؛ لإيصال رسالة الحج للعالم بعدة لغات وتعضيد رسالة المسجد النبوي الوسطية.

‏وأكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في كلمته التي ألقاها في تدشين خطة وكالة المسجد النبوي التشغيلية أن الوكالة سخّرت كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق تجربة إيمانية متميزة لهم، وتعزيز التجربة الإيمانية للحجاج، من خلال أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقليص حاجزي الزمان والمكان، ويوصل رسالة الحج الوسطية والإنسانية إلى العالم بمختلف لغاته.

وشارك في حفل تدشين الخطة مستشار رئيس الشؤون الدينية المهندس أسامة الزامل، ومساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام بدر بن صالح آل الشيخ، ووكلاء الرئيس، ومنسوبو الوكالة، ورجال الإعلام والصحافة.

‏وأكد الرئيس الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الخطة التشغيلية لوكالة المسجد النبوي أعطت أولوية قصوى لمشروع التحول الرقمي والذكي ومخاطبة ضيوف الرحمن والعالم بعدة لغات، وهو ما يعكس التزام الرئاسة بمواكبة الرؤية الوطنية للتحول الرقمي والريادة في المجال التقني والذكي والروبوتات. وتابع قائلاً: «سيتم إبراز الرسالة الوسطية لموسم حج 1446هـ من خلال منصات تفاعلية ذكية رقمية متعددة اللغات، تعكس مقاصد الشريعة وتعزز القيم الإسلامية المعتدلة والوسطية».

وبين السديس أن محورية خدمة القاصد، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتنفيذ مبادرات علمية وفكرية وإرشادية متميزة؛ تشكل مرتكزاً رئيسياً للخطة التشغيلية، إلى جانب تعزيز قيم الوسطية، والتسامح والاعتدال، وتعميق أبعاد الرحلة الإيمانية للحاج عبر برامج إيمانية عالمية الأثر والفائدة.

وأكد على أن «مأرز الإيمان» متجه نحو الريادة الدينية الوسطية العالمية في موسم الحج، بتكريس قيم التسامح والاعتدال، وإبراز رحمة الإسلام بالخلق أجمعين، والالتزام بتطبيق الحوكمة، وقياس الأثر في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وفقاً للمسارات التخصصية.

فيما تم خلال الإعلان عن الخطة التشغيلية لوكالة المسجد النبوي الإعلان عن حزمة إثرائية رقمية ذكية هي الأكبر من نوعها للوكالة تتناسب مع طبيعة الموسم، وتلبي احتياجات الحجاج، بما يسهم في أداء مناسكهم على النهج النبوي الكريم.

وتمحورت الخطة التشغيلية للوكالة في ثلاثة مرتكزات رئيسية، تتمثل في استثمار شرف الزمان بتأكيد فضل فريضة الحج ورسالته الوسطية العالمية، وتعزيز مكانته، وتعظيم شرف المكان، وبث هدايات الحرمين للعالمين، من خلال تقديم تجربة إيمانية ثرية، ترتكز على الجودة والإتقان والابتكار، في إطار تناغمي مؤسسي محوكم، يسهم في تحقيق رسالة الحج الوسطية، وبلوغ أثرها للعالم بلغات مختلفة.