دشّن محافظ أحد المسارحة فيصل بن ناصر بن لبده مبادرة «بكم أحد المسارحة أجمل»، التي تنفذها بلدية المحافظة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الأهلي (الربحي وغير الربحي)، وبمشاركة مجتمعية واسعة، بهدف تحسين المشهد الحضري وإزالة مظاهر التشوّه البصري في المحافظة.

وتتضمن المبادرة تنفيذ أعمال سفلتة ورصف، وتنظيف شامل للأحياء والشوارع، إلى جانب إزالة التشوهات البصرية، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين البيئة الحضرية والارتقاء بجودة الحياة في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس أحمد عبدالله حكمي أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة البلدية لتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى النظافة العامة، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية، مشيراً إلى أن البلدية تعمل وفق خطط تطويرية متكاملة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما في جانب جودة الحياة.

وأعرب المهندس حكمي عن شكره وتقديره لمحافظ أحد المسارحة على دعمه الدائم لمبادرات البلدية، مؤكداً حرص البلدية على تعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.