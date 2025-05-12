شهدت مدينة أبها مشهداً جمالياً فريداً، إذ تزينت شوارعها بالأمطار التي هطلت على المدينة، في وقت تفتحت أزهار الجاكرندا البنفسجية على امتداد شارع الفن، لتشكّل لوحة بصرية آسرة جمعت بين نضارة المطر وسحر اللون البنفسجي الذي يميز هذه الشجرة الفريدة.

وتُعد شجرة الجاكرندا من أبرز ملامح الربيع في مدينة أبها، إذ يتجاوز عددها في شوارع المدينة 15 ألف شجرة، بحسب تقارير إعلامية وتصريحات رسمية ضمن مبادرة «السعودية الخضراء» التي نفذتها أمانة عسير. وتتحول المدينة خلال موسم الإزهار إلى معرض مفتوح للطبيعة، يستقطب المصورين والسياح والعائلات الباحثة عن الجمال والهدوء.

ويتزامن موسم إزهار الجاكرندا، الذي يستمر حتى أوائل الصيف، مع إقبال الزوار إلى أبها للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمناظر الطبيعية، ما يعزز من مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة.

ويعد شارع الفن من أشهر معالم أبها الثقافية والسياحية، وتحوّل اليوم إلى مسرح مفتوح يعج بالزوار الذين التقطوا الصور تحت زخات المطر المتساقطة على بتلات الجاكرندا البنفسجية، في مشهد جمع بين الجمال الطبيعي والهدوء النفسي.