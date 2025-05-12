فاز المنتخب السعودي للكيمياء بثلاث جوائز دولية، في منافسات النسخة الـ59 من أولمبياد مندليف الدولي للكيمياء «IMChO 2025» الذي تستضيفه مدينة بيلو هوريزنتي في البرازيل، من 5-13 مايو الجاري.

وحصد الطالبان عمار محمد التركستاني من إدارة تعليم جدة، وحيدر ياسر الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة رند الحسن عوضة من إدارة تعليم الرياض، ثلاث ميداليات برونزية، من بين 192 طالباً وطالبة يمثلون 40 دولة.

ورفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء، الذي يعد أصعب مسابقة في الكيمياء على مستوى العالم، من حيث ارتفاع مستوى الأسئلة، وطريقة المسابقة، إلى 26 جائزة دولية، من بينها ثلاث فضيات، و23 برونزية.

وتأسس أولمبياد مندليف للكيمياء عام 1967، وسمّي بهذا الاسم نسبة إلى العالم الروسي ديميتري مندليف، الذي طوّر النسخة الأولى من الجدول الدوري للعناصر، ويقام كل سنة في دولة، ولغته الأساسية هي الروسية.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الأولمبياد ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية وثمرة للجهود والعلاقة التكامليّة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم، وبعد استعداد مكثف تلقّى فيه الطلبة المتسابقون آلاف الساعات التدريبية.