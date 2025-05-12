طلبت أمانة العاصمة المقدسة من ملاك العقارات والمباني الواقعة في منطقة بئر الغنم، شمال شرق مكة المكرمة، سرعة مراجعة الإدارة العامة للتعديات في حي المعيصم مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية والمستمسكات الشرعية المتمثلة في صك الملكية ورخصة البناء والهوية الوطنية للمطابقة وطلب منصة إحكام ورقم إشعار المراجعة.

وبينت الأمانة أن مراقبي الإدارة العامة للتعديات سيقومون بوضع ملصقات مراجعة للعقارات المحددة على أن تتم المراجعة خلال 15 يوماً من تاريخ وضع الإشعار، مشيرةً إلى أن مهلة المراجعة ستنتهي يوم الـ11 من شهر محرم العام القادم 1447هـ، لافتة إلى أن هذا الاجراء يهدف إلى رفع موثوقية البيانات في سجلات الأمانة والتأكد من نظامية المباني في المناطق المستهدفة في مكة المكرمة.