وقّع البنك العربي الوطني anb اتفاقية شراكة إستراتيجية مع موسم جدة 2025، ليصبح بذلك الراعي الرئيسي والإستراتيجي لأحد أضخم الأحداث الترفيهية التي تنظمه لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة.

وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع انطلاق فعاليات الموسم في يوم 30 أبريل 2025، تحت شعار «جدة غير»، الذي يرمز إلى دور مدينة جدة التاريخي كميناء رئيسي ومركز ثقافي واقتصادي على البحر الأحمر.

وتم التوقيع على الاتفاقية برعاية وحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى البنك العربي الوطني بدر العتيبي، حيث وقّع عليها الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد لدى البنك العربي الوطني خالد الراشد، وعن موسم جدة هيثم جمل الليل.

وتعكس هذه الشراكة حرص البنك العربي الوطني anb على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال المشاركة في تطوير القطاع الترفيهي ودعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحفيز نمو قطاعات السياحة والثقافة والرياضة.

ويُعد موسم جدة 2025 محطة رئيسية في مسيرة المملكة نحو تعزيز مكانة مدينة جدة كإحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة، من خلال تقديم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة على مدار العام. كما يسعى الموسم إلى دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، واستقطاب الاستثمارات السياحية، وتعزيز دور القطاع الترفيهي كأحد روافد التنمية المستدامة.

وأكد خالد الراشد على أن هذه الاتفاقية «تأتي امتدادًا لسلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي أبرمها البنك العربي الوطني anb دعماً للقطاع الترفيهي والسياحي، والتي كان من أبرزها حصوله أخيرا على حقوق تسمية منطقة (أرينا البنك العربي الوطني anb) ضمن فعاليات موسم الرياض، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم المبادرات الوطنية، وتعزيز حضوره في أبرز المنصات والفعاليات الكبرى في المملكة، تماشياً مع تطلعات البنك الرامية إلى المساهمة في بناء المجتمع، واستجابة لإستراتيجيته بتقديم ما هو أبعد من حدود نشاطه المصرفي».

ويواصل البنك العربي الوطني anb المضي قدمًا في توسيع شراكاته وتفعيل دوره في دفع عجلة التنمية، انطلاقًا من رؤيته كمؤسسة مالية وطنية رائدة، تتطلع دوماً إلى المزيد من المبادرات والمساهمات المؤثرة في مستقبل المملكة.