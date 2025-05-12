علمت «عكاظ» من مصادرها أن الهيئة العامة للنقل، أبلغت شركات تطبيقات التوصيل، بالتعليق المؤقت لإسناد الطلبات إلى قائدي الدراجات الآلية في العاصمة الرياض، ابتداء من صباح الغد (الثلاثاء).

وقالت المصادر: إن هيئة النقل، أكدت أن التعليق المؤقت يأتي لتنفيذ تحديثات تقنية مجدولة على نظام الربط الإلكتروني الخاص بآلية إسناد الطلبات إلى قائدي الدراجات الآلية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمة.

وأشارت المصادر إلى أن تعليق إسناد الطلبات إلى قائدي الدراجات الآلية في العاصمة الرياض سيبدأ من الساعة 12:00 صباحاً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، على أن يُستأنف الإسناد تلقائياً فور الانتهاء من التحديثات التقنية، مع إشعار الشركات المشغلة فور جاهزية النظام.

وأضافت المصادر: أن «زبائن» التطبيقات ليس بمقدورهم استخدام تطبيقات التوصيل للدراجات النارية، خلال هذه الفترة، حتى الانتهاء من تحديث الأنظمة التقنية، لغرض رفع جودة الخدمات وتحسين كفاءة التشغيل، بما يخدم مصلحة المستخدمين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.