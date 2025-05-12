بمشاركة أكثر من 40 ألف مشارك من مختلف الكوادر، يطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فرضية التمرين التعبوي «استجابة 16» بمنطقة جازان للتأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية.

تأتي أهمية هذا التمرين الذي تشارك فيه 44 جهة حكومية وخاصّة وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث.

من جهته، أوضح المتحدّث باسم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي أن المركز أقام 15 تمريناً تعبوياً حتى نهاية أكتوبر 2024 على المستوى الوطني شارك فيها أكثر من 40 ألفاً من الكوادر، أشرف فيها المركز على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية «سيل» عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث.