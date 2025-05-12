أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أن رؤية المملكة 2030، أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة، مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من حجاج ومعتمرين وزوار.

جاء ذلك خلال تدشينه في مكتبه اليوم، جمعية مواقيت للحج والعمرة بمنطقة نجران، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ناجي بن سالم الحارثي، وعدد من أعضاء الجمعية.

وقال: إن خدمة ضيوف الرحمن شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا، منذ تأسيس هذه البلاد المباركة، وحتى هذا العهد الزاهر، مستمدين القوة والعزم من الله تعالى، ثم من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- التي وفرت الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، مما يتطلب من الجميع تقديم أفضل الخدمات لهم، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة.

من جانبه أوضح الحارثي أن الجمعية، وضعت برامج للحجاج والمعتمرين، تعمل على استضافتهم وخدمتهم وتسهيل مهمة وصولهم للحرمين الشريفين، إضافة إلى أن الجمعية ستعمل على تشجيع شرائح المجتمع على التطوع، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر التطوعية العاملة، من الجنسين لخدمة ضيوف الرحمن والزائرين.