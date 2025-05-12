أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، عن مشاركتها كشريك رقمي وراعٍ بلاتيني لمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي يُعقد على هامش زيارة فخامة الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المشاركة لتعكس التزام المجموعة بتعزيز الروابط الإستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتقنية.

تؤكد هذه الشراكة مكانة مجموعة stc كشريك إستراتيجي في دعم المبادرات الاقتصادية الكبرى، خصوصاً في مجال التحول الرقمي. حيث تعمل المجموعة على تمكين الشركات والمؤسسات من الاستفادة من أحدث الخدمات الرقمية المتقدمة، مثل الحلول التقنية التي تواكب تطلعات المستقبل وتعزز من الأداء الاقتصادي والإنتاجي.

من خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، تسعى مجموعة stc إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات حيوية، مثل الاقتصاد الرقمي، حيث تعزز المجموعة التحول الرقمي وتطوير الحلول التقنية التي تساهم في دعم القطاعات المختلفة. كما تسعى للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وتحسين الأداء في مختلف المجالات. إضافة إلى ذلك، تركز على تطوير البنية التحتية التقنية التي تدعم النمو المستدام وتواكب تطورات العصر الرقمي.

وخلال مشاركتها تستعرض مجموعة stc مسيرة إنجازاتها الاستثمارية التي تعكس مكانتها الريادية في مجالات التحول الرقمي والابتكار، إلى جانب توسعها المستمر محلياً ودولياً في مختلف القطاعات التقنية. فقد شهدت الأعوام الأخيرة سلسلة من المبادرات الإستراتيجية والشراكات والاستحواذات التي عززت من حضور المجموعة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وأسهمت في دعم بنيتها الرقمية وتنوع محفظتها الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تسهم المجموعة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة من خلال تقديم حلول مبتكرة تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في التكنولوجيا. وتؤكد مجموعة stc من خلال هذه الشراكة التزامها العميق بلعب دور محوري في تعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية الرقمية بما يحقق الفوائد المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.