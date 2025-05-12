أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة مجتمعية لتجميل مكة استعداداً لموسم حج 1446هـ، يشارك فيها 300 متطوع ومتطوعة لتجميل المشهد الحضري في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وتهدف الحملة إلى تفعيل دور المراقب المجتمعي والمتطوعين واستخدام تقنيات ذكية لتوثيق البلاغات ورصد مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وتعبّر المبادرة عن وعي المجتمع وحرصه على تحسين المشهد الحضري، بالشراكة المجتمعية مع عدد من الجهات، وبمشاركة المتطوعين واعتماد تقنيات ذكية تُسهم في تجميل مكة المكرمة وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن.من جهة أخرى نفذت الأمانة فرضيات ميدانية بالمنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف ضمن الاستعدادات التشغيلية لموسم الحج، وتضمنت الفرضية أعمال الرش والإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وتعزيز الجاهزية البيئية في محيط الحرم والمنطقة المركزية وتشغيل فرق ميدانية تحاكي كثافة الحشود لضمان جاهزية الكوادر والمعدات في رفع المخلفات وغسيل المواقع الحيوية والمراقبة على المنشآت الغذائية وتطبيق سيناريوهات تفتيش مفاجئ على منافذ بيع الأغذية والمطاعم، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء ورفع كفاءة الأداء الميداني، وتعزيز سرعة الاستجابة، وتأكيد الجاهزية الشاملة لخدمة ضيوف الرحمن.