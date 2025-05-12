أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الجوف محمد القحطاني، وفق ما تم من توجيه وزارة التعليم، قرارا يقضي بتوزيع 146 مشرفا ومشرفة للعمل في المدارس بمنطقة الجوف، وفق نموذج تمكين المدرسة في كلا من مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومحافظة طبرجل.

وأوضح القرار (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف وبناء على الصلاحيات الممنوحة له وتماشيا مع ما ورد في وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية 2024-1445م، وبناء على قرار وزير التعليم، ولما تقتضيه مصلحة العمل، قرر توزيع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وعددهم 146، للعمل وفق النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة الإصدار الثاني 1446هـ، وأن هذا القرار يلغي جميع ما سبقه وما يتعارض في موضوعه، ويستمر العمل به إلى أن يصدر ما يعدله أو يلغيه.