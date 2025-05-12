يطيب لي في هذا اليوم البهيج أن أزف إليكم جميعاً التهاني والتبريكات في يوم تخريجكم وانطلاقكم بعد سنوات الجد والمثابرة إلى ميادين العطاء وخدمة الوطن الغالي. أعبر في هذا اليوم المميز عن فخري وسعادتي بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلبة كلية محمد المانع للعلوم الطبية، الذي يقام تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إذ إن في رعايته الحفل شرفاً عظيماً لنا جميعاً في الكلية وللطلاب الخريجين وأولياء أمورهم الذين كانوا سنداً لنا طوال السنوات الماضية، وأبارك لهم أيضاً وهم يقطفون ثمار جهدهم وحرصهم وتفانيهم بعد أن استكمل أبناؤهم متطلبات التخرج بكل تميز واقتدار.لقد أرست كلية محمد المانع للعلوم الطبية دعائم قوية لمناهجها وآليات رحلتها العلمية والأكاديمية متوائمة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجتمع حيوي يتطلع إلى المستقبل بكل ثقة واقتدار.لقد حققت الكلية العديد من الإنجازات على مستوى برامجها وتخصصاتها الأكاديمية، وخدماتها الصحية، وأنشطتها في البحث العلمي، ومبادراتها في الخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، وأبرزها هذا العام حصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل، بالإضافة إلى الاعتماد الكامل لبرنامج التمريض والاعتماد لبرنامجي علاج التنفس والعلاج الطبيعي. إنها إنجازات تلخص الجهود المخلصة من فريق العمل، التي تتجدد إصراراً ومثابرة وطموحاً لاستمرار النجاح الذي تحقق بفضل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، للعلم والعلماء ودعمهما المستمر للمسيرة التعليمية في مملكتنا الغالية.رسالتي للخريجين والخريجات: تحتفلون اليوم بنهاية مرحلة حافلة بالعطاء، وبداية أخرى واعدة بالفرص والتحديات، محملين بالأحلام الكبيرة والعزائم الصلبة. كونوا سفراء للعلم والتميّز، وحافظوا على القيم التي غرست فيكم.نحن على ثقة بأنكم ستصنعون فارقاً أينما كنتم، وتقدمون إضافة جميلة لمجتمعنا، وستكونون فخراً لكليتكم، ووطنكم، وأنفسكم. وأسأل الله عز وجل أن يفتح أمامكم أبواب التوفيق، ويجعل منكم منارات نورٍ وعطاء في كل مكان تحلّون فيه.