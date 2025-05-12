عدّ حاكم العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خورخي ماركي، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في معرض الكتاب الدولي بالأرجنتين 2025، نموذجاً متفرداً يجمع بين الطابع الأصيل، الذي يعبّر عن الهوية الإسلامية، والتصميم العصري الذي يعكس النهضة الثقافية التي تشهدها المملكة.وأكد خلال زيارته لجناح الوزارة، على هامش حفل افتتاح المعرض، أن هذه المشاركة أسهمت في تعزيز مكانة المملكة ضيفةَ شرفٍ رئيسة للمعرض، مشيراً، إلى أن ما يقدمه مركز الملك فهد الثقافي من فعاليات وأنشطة ومبادرات ثقافية وتعليمية، تعزز العلاقات الاجتماعية بين الأرجنتين والمملكة.وأوضح حاكم بيونس آيرس، خلال لقائه مدير مركز الملك فهد الثقافي المكلف بالأرجنتين سلطان العرفج، أن جناح الوزارة في المعرض يمثل امتداداً طبيعيّاً ومثمراً للجهود المتواصلة التي يقدمها المركز طوال العام، ومنبراً للتواصل الثقافي الإنساني بين الحضارات، بما يعكس صورة مشرقة للمملكة وشعبها.