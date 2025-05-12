أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مهلة لـ «تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة»، وتستمر مدة ستة أشهر بهدف منح العمالة المساندة، وأصحاب العمل مهلة لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل من خلال إجراءات مؤتمتة على «منصة مساند»، بحيث تُتاح لصاحب العمل الجديد فرصة تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عبر الدخول لـ«منصة مساند» واستكمال الإجراءات بشكل آلي ما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لتنظيم سوق العمل، حيث تتيح المبادرة للعمالة المساندة التي سبق أن تم تسجيل بلاغات تغيب ضدها ومازالت داخل المملكة بشكل غير نظامي تصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.وأكدت «الموارد البشرية» أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم عبر منصة «مساند»، ولا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ الإعلان.