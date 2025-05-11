برعاية وحضور أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اخُتتمت اليوم منافسات النسخة الـ25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025، الذي استضافته المملكة خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو الجاري، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران، بمشاركة 240 طالباً وطالبة يمثلون 30 دولة، تحت إشراف أكثر من 110 متخصصين دوليين في مجال الفيزياء.

وكان في استقبال الأمير سعود بن نايف لدى وصوله مقر الحفل الختامي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) سليمان الزبن، والأمين العام المكلف لمؤسسة (موهبة) الدكتور خالد الشريف، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية وممثلي شركة أرامكو السعودية، الشريك الراعي للفعالية.

وألقى الدكتور خالد الشريف كلمة الحفل الختامية، رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعمها اللامحدود لبرامج الموهبة والابتكار، معرباً عن بالغ الامتنان والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على رعايته وتشريفه الحفل الختامي.

وأكد الشريف أن استضافة المملكة أولمبياد الفيزياء الآسيوي تعكس مكانتها المتقدمة عالمياً في دعم العلوم والابتكار، وتعزز قدراتها التنظيمية كوجهة علمية رائدة على المستوى الدولي، كما أنها تترجم التزامها المستمر بتمكين المواهب الشابة، وتوسيع آفاق التعاون العلمي مع مختلف دول العالم.

من جهته، أثنى رئيس الأولمبياد الآسيوي الدكتور كويك ليونغ تشوان على المستوى التنظيمي المتقن وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن المملكة تمثل اليوم نموذجاً قيادياً في المنطقة في مجالي العلوم والتقنية، مشيراً إلى أن الطلبة المشاركين تعرفوا على إمكانات السعودية ومكانتها في دعم الابتكار.

وشهد حفل الأولمبياد الذي حمل شعار (معاً، نولد طاقة المستقبل)، عرضاً مرئياً يوثق مجريات الأولمبياد، إلى جانب أوبريت فني استعرض تنوّع التراث الوطني، واختُتم بتكريم الطلبة الفائزين بالميداليات، وإعلان أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، وحصول الطلبة المشاركين على 169 جائزة، شملت 28 ميدالية ذهبية، و37 فضية، و59 برونزية، إضافة إلى 45 شهادة تقدير.

وحقق الطلبة من أبناء وبنات المملكة ميداليتين برونزيتين وأربع شهادات تقدير، ونال الميدالية البرونزية كل من: مازن الشخص من إدارة تعليم الأحساء، وحسين الصالح من إدارة تعليم الرياض، فيما حصل على شهادة التقدير كل من: فارس الغامدي وفيصل المحيسن من تعليم الرياض، ومحمد العرفج وعلي آل حسن من إدارة تعليم الشرقية.

يُشار إلى أن أولمبياد الفيزياء الآسيوي يُعد من أبرز المنافسات الدولية الموجهة للطلبة الموهوبين في المرحلة الثانوية في تخصص الفيزياء، وتُعد هذه الاستضافة الأولى للأولمبياد في منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس حرص المملكة على الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته العلمية، ويعزز دورها الريادي إقليمياً ودولياً في مجال رعاية الموهبة والتميز العلمي.