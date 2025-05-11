شهدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم في مقر الهيئة بالرياض.

ومثل الجانبين في توقيع المذكرة بمقر الهيئة اليوم وكيل الهيئة للتعاون الدولي محمد بن بندر الثعلي، والممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور خالد خليفة.

وتستهدف المذكرة مناقشة وتبادل الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأفضل الممارسات ذات الصلة بعمل الطرفين وتنفيذ برامج تدريبية للقدرات الوطنية السعودية.

ووفقاً للمذكرة ستضع المفوضية أدلة إجرائية استرشادية في مجال اختصاصها، وفق المعايير الوطنية والدولية؛ لتستفيد منها الهيئة في المجالات ذات الصلة، فيما تطلع الهيئة المفوضية على التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ لتمكينها من اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبراز الجهود الوطنية.

يُذكر أن المذكرة تأتي في إطار حرص الهيئة على أهمية بناء تعاون وثيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التكامل معها على المستويين المحلي والدولي.