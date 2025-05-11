في خطوة طبية نوعية، أنقذ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض حياة طفل في الثامنة من عمره عبر عملية زراعة فص كبدي باستخدام تقنية الجراحة الروبوتية المتقدمة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة والعالم في فئة الأطفال.

وكان الطفل يعاني من فشل كبدي حاد تطلّب تدخلاً عاجلاً، ورغم صعوبة إجراء الزراعة لصغر حجم جسمه ومحدودية المساحة الجراحية، نجح الفريق الطبي في تكييف منظومة الجراحة الروبوتية، المصممة عادةً للبالغين، لتنفيذ العملية بدقة متناهية دون تدخل يدوي مباشر.

وقال المدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء وقائد الفريق الجراحي البروفيسور ديتر برورينج: «لطالما كانت الجراحة الروبوتية حكراً على البالغين، لكننا تمكنا من إعادة تصميمها لتلائم جسد الطفل، وهو ما قلل من حجم الشقوق الجراحية وقلّص مضاعفات ما بعد الجراحة بدرجة كبيرة».

وقد غادر الطفل المستشفى بعد أسبوعين فقط، مقارنة بمدة تعافٍ معتادة تصل إلى شهر، في مؤشر على فعالية التقنية وسرعة الاستشفاء التي توفرها.

هذا النجاح يفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير حلول روبوتية مخصصة للأطفال، ويعزز من ريادة «التخصصي» في الابتكار الطبي، بعد تسجيله أول زراعة قلب وكبد بالروبوت على مستوى العالم.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لرؤية السعودية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، وتأكيداً على جودة الرعاية الصحية التي تقدمها المملكة، إذ صُنف المستشفى في 2025 الأول إقليميّاً والـ15 عالميّاً، والأعلى قيمة بين العلامات الصحية في الشرق الأوسط.