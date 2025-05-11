أعلنت وزارة التعليم فتح باب التقديم للراغبين في التقاعد المبكر من شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1446هـ عبر نظام فارس، إذ بدأت في استقبال طلبات الراغبين في التقديم اعتباراً من اليوم (الأحد) الموافق 13/ 11/ 1446هـ وحتى يوم الإثنين الموافق 28/ 11/ 1446هـ.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتاح تقديم طلب التقاعد المبكر اعتباراً من تاريخه لشاغلي الوظائف التعليمية الذين بلغ صافي سنوات خدمتهم 25 سنة (أي 300 شهر) فأعلى، مؤكدة ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً، قبل نهاية فترة التقديم.

وقالت الوزارة إن طلب التقاعد المبكر يعتبر نافذاً بعد اعتماد صاحب الصلاحية، على أن يكون آخر يوم عمل لمن صدر له قرار التقاعد المبكر بنهاية العام الدراسي الحالي يوم الجمعة الموافق 02/ 01/ 1447هـ.