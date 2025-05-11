انتهت شركة كدانة، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، من ⁧مشروع تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة في مشعر ⁧‫عرفات‬⁩، وستتم الاستفادة منها خلال موسم حج هذا العام لتلطيف المناخ، خصوصاً مع اشتداد الحرارة خلال الحج، وتسهيل تنقلات ضيوف الرحمن أثناء تأدية المناسك.ويرتكز المشروع الذي يقع على مساحة 85 ألف متر مربع على زراعة 2000 شجرة في الساحات الشرقية، وتجهيز بنية تحتية كاملة لشبكات المياه والكهرباء، وإنشاء 320 مظلة، وتركيب 350 مروحة رذاذ.من جهة أخرى، تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير منظومة دورات المياه في مشعر ⁧‫منى‬⁩ بإحلال 2,116 دورة مياه واستبدالها بـ61 مجمعاً حديثاً ذات طابقين تضم أكثر من 5,600 دورة مياه، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتوفير بيئة أكثر راحة لضيوف الرحمن. ‏