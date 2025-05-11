أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي 100 مركز للتوعية بالرواق السعودي، وهو الأول من نوعه لتعضيد المراكز التوعوية لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام بعدة لغات، وإثراء تجربتهم الإيمانية بتوزيع الكتب الدينية المتعلقة بالمناسك وكتب التفسير والأدعية بعدة لغات.

وأكد رئيس الشؤون الدينية الدكتور عبدالرحمن السديس أن اختيار الرواق السعودي لتدشين المراكز التوعوية يعكس مكانته المرموقة، مؤكداً أن الرواق ليس إعماراً حسياً فقط رغم بلوغه أفضل درجات العمارة الإسلامية، بل ينطوي على رسالة وسطية تعكس سماحة واعتدال الإسلام، ويسهم في إعزاز مكانة الرواق السعودي، مشيراً إلى أن الرئاسة وفق خطتها التشغيلية لموسم الحج عززت المسارات الإثرائية للمراكز التوعوية بعدة لغات في المسجد الحرام، وسيتم خلال موسم الحج إطلاق ما يزيد على 100 مركز توعوي إثرائي في جنبات المسجد الحرام خلال موسم الحج بعدة لغات.