أطلقت هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع برنامج جودة الحياة استبياناً نوعياً يستهدف رسم ملامح مستقبل مدينة جبة، من أقدم مواطن السكن البشري في الجزيرة العربية، والمصنفة من اليونسكو كموقع تراث عالمي منذ عام ٢٠١٥. وتقف جبة على بعد مسافة قصيرة من حائل، كأحد أهم المواقع الأثرية التي خلدت الإنسان الأول، وتحتضن نقوشاً ورسوماً صخرية ضاربة في عمق التاريخ، وتعود إلى فترات زمنية موغلة تبدأ من قبل 7 آلاف عام، وتحديداً في جبل أم سنمان الأثري، إذ وُثّق أكثر من 12 موقعاً للفنون الصخرية لتُجسّد أشكالاً بشرية وحيوانية بحجمها الطبيعي، ومشاهد من الحياة القديمة التي عاشها الإنسان في تلك العصور.وتسعى هيئة تطوير منطقة حائل إلى تحويل هذه المدينة التاريخية إلى نموذج حضري نابض، من خلال استراتيجية تطويرية متكاملة تركز على رفع جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يضمن التعبير عن تطلعات السكان، والزوار، ورواد الأعمال، في مجالات الإسكان، البنية التحتية، المشهد الثقافي، والاقتصاد المحلي.وتعد مدينة جبة ذاكرة حيّة تنبض بالحكايات في كل صخرة من صخورها تجد أثراً لرسوم الإنسان الأول، من الوعول والغزلان إلى مشاهد الصيد والتنقل والتفاعل الاجتماعي. وتطوّرت النقوش عبر العصور، لتعكس تحولات فكرية وفنية مرت بها مجتمعات ما قبل التاريخ.