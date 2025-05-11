اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي نتائج الفائزين والفائزات بجائزة تعليم جازان «متوهجون2» في دورتها الثانية لعام 2025م، التي تهدف إلى دعم التميز وترسيخ ثقافة الإبداع، والمنافسة الإيجابية في البيئة التعليمية.

وأظهرت النتائج فوز غلا عبدالوهاب زيلع من الثانوية الخامسة للبنات بجازان، وإبراهيم مكي النعمي من ثانوية كرامة الأحمر بصبيا في فئة الطالب المتميز (عام)، وفي فئة المعلم المتميز تُوّج بالجائزة فهد علي حكمي من ثانوية الروضة بجازان، وموسى يحيى حماطي من متوسطة وثانوية مسلية بصبيا، أما جائزة فئة التميز المدرسي فذهبت إلى أفراح عزي سوادي من الثانوية الرابعة بأبوعريش، وأحمد ناصر جربين من ابتدائية الملك خالد، وعمر بن عبدالعزيز بصامطة، وفي فئة التربوي المتميز نالت الجائزة فاتن أحمد الحربي من قسم التخطيط المدرسي بإدارة التطوير والتحول، ونور خالد الدلقان من قسم النشاط الطلابي بإدارة أداء التعليم.

كما حصل على جائزة فئة الإداري المتميز علي موسى دغريري من إدارة الموارد البشرية، ومريم يحيى خرمي من روضة الواصلي بجازان. وفي فئة المبادرات التطوعية والمجتمعية فازت عزيزة عجيبي غشوم من الابتدائية الثامنة بجازان، أما في فئة البحث التربوي فنال الجائزة الدكتور محمد طاهر خواجي عن مجال الوعي الفكري بمكتب تعليم العيدابي، وحنان عبده كريري عن مجال دعم نواتج التعلم من الابتدائية الثانية بالمسارحة والحرّث، كما فازت إدارة التطوير والتحول بجائزة فئة التميز المؤسسي.

وهنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة الفائزين والفائزات بالجائزة مشيداً بما حققوه من تميز وإبداع يجسّد الطموح والجدية في المجتمع التعليمي، ويعكس أثر الجهود المبذولة نحو تطوير الأداء وتعزيز جودة المخرجات.

وأشار «عقدي» إلى أن الجائزة تُعد امتداداً للنجاح الذي حققته في دورتها الأولى، وتشكل حافزاً لتعزيز الأداء التعليمي، ودعم الابتكار والتميز في مختلف المجالات التعليمية والإدارية، وذلك انسجاماً مع توجيهات وزارة التعليم في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم.

وتنظم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، يوم الأحد المقبل، حفلاً خطابيّاً وفنيّاً لتكريم الفائزين والفائزات بالجائزة.