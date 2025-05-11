في إطار جهوده المستمرة لرصد وتحليل الخطاب المتطرف على الإنترنت، كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، تصاعداً لافتاً في استخدام الرسائل النصية كأداة أساسية في نشاط التنظيمات الإرهابية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي خلال 3 أشهر.وأوضح المركز، في تقرير له، أن الرسائل النصية شكلت نحو 90% من إجمالي المحتوى المتطرف المنشور، في مقابل تراجع واضح في استخدام الوسائط المرئية والصوتية، وهو ما يعكس تحولاً استراتيجياً في آليات النشر والترويج لدى الجماعات المتطرفة، حيث باتت تميل إلى الرسائل القصيرة والمباشرة التي يصعب رصدها آلياً، مقارنة بالمحتوى الغني بالوسائط.كما أشار المركز، إلى تراجع ملحوظ في ذكر أسماء القيادات الإرهابية، وهو ما قد يدل على تغير في البنية الدعائية للتنظيمات، إما بسبب تفكك هياكلها التنظيمية أو خشية كشف الروابط المباشرة بقيادات معروفة.وتأتي هذه النتائج ضمن جهود «اعتدال» لتعزيز الوعي الرقمي وتقديم تقارير دورية لصناع القرار والمنصات الرقمية بهدف مواجهة التهديدات الفكرية التي تتطور باستمرار، خصوصاً في بيئات الاتصال السريع وعبر المنصات مفتوحة المصدر.يُذكر، أن «اعتدال» يعد من أبرز الجهات الدولية في مراقبة المحتوى المتطرف رقمياً، حيث يجمع بين التحليل السلوكي، والذكاء الاصطناعي، والخبرة الميدانية لتقديم حلول شاملة في مواجهة الفكر المتطرف عبر الإنترنت.