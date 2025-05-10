التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (السبت)، رؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أحمد التوفيق، ووالي مدينة مراكش فريد شوراق، في المجمع الإداري والثقافي محمد السادس للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية بقيادتها، تحمل رسالة عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتُقدّم للعالم أنموذجاً إسلامياً معتدلاً يرتكز على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منوهاً بالعناية الكبيرة التي توليها المملكة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مؤكداً أن خدمات ضيوف الرحمن تبدأ منذ لحظة دخولهم أراضي المملكة، حيث ينعمون برعاية متكاملة تشمل الجوانب الصحية والأمنية والإرشادية، مما يُيسّر لهم أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وشدد على الدور الحيوي الذي يضطلع به العلماء في ترسيخ مبادئ الرحمة والعدل، وتعزيز وحدة الصف والاجتماع على ثوابت الدين، داعياً إلى الالتزام بالسيرة النبوية الصحيحة وتقديمها كقدوة في الدعوة والسلوك.