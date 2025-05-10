كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن عدد الحجاج الواصلين إلى المملكة حتى الآن تجاوز ٢٢٠ ألف حاج بمختلف الجنسيات، والعدد الأكبر كان من نصيب جمهورية إندونيسيا بأكثر من 50 ألف حاج، ثم بنغلاديش وباكستان وبقية الدول الأخرى، وأشارت إلى أن المنافذ الجوية والبرية والبحرية كافة استكملت جاهزيتها منذ وقت مبكر وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً من أجل استقبال الحجاج على أكمل وجه وتسهيل إجراءات وصولهم ودخولهم.واستقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة النسبة الأكبر من عدد الرحلات الدولية، إذ يختاره عدد كبير من الحجاج لبدء مناسكهم بزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لبدء رحلة حجهم في المشاعر المقدسة.يشار إلى أن مبادرة طريق مكة، التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع بقية الجهات الأخرى المختصة، أسهمت بشكل كبير في تسهيل وصول الحجاج والتسريع في إجراءات دخولهم إلى المملكة، وتساهم المبادرة في التيسير على حجاج بيت الله الحرام والتسهيل عليهم منذ انطلاق بدء رحلتهم من بلدانهم وحتى وصولهم إلى المملكة العربية السعودية في الوقت الذي سخرت فيه وزارة الحج والعمرة وكافة القطاعات الخدمية الأخرى المعنية بالعناية بحجاج بيت الله الحرام كافة إمكاناتها من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن.