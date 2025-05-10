أكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم الحج يتضمن 4 مسارات رئيسية: التقييمات السيبرانية الفنية، الرصد والاستجابة للتهديدات، رفع كفاءة القدرات السيبرانية، ورفع الوعي بالأمن السيبراني، مشيرةً إلى أنه يشتمل على إنشاء غرفة للعمليات تعمل على مدار الساعة لرصد وتحليل التهديدات السيبرانية ومشاركتها مع الجهات الوطنية، إضافة إلى تخصيص فرق الاستجابة للحوادث، ومساندة الجهات في أعمال التقييمات السيبرانية التي تستهدف قياس المخاطر للأصول والأنظمة الحساسة لدى الجهات الوطنية.وبينت الهيئة أنه تم تعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة التقنية والخدمات المقدمة خلال موسم الحج وتطوير مهارات القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي لدى ضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني خلال الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.وأشارت إلى أن الخطة تتضمن إجراء «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446»، الهادف إلى تنمية مهارات المختصين بالأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية، وتمكين مختصي الأمن السيبراني في الجهات الوطنية من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية والتزود بإستراتيجيات التعامل معها على النحو الذي يسهم في تقديم خدمات تتسم بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن. كما يشمل البرنامج تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة التوعوية الميدانية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية تتمثل في عقد جلسات متخصصة للتوعية بالأمن السيبراني لمنسوبي الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنظيم المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتخصيص مجموعة من مواد التوعية المتنوعة في مرافق الضيافة السياحية بمكة المكرّمة ومقدمي خدمات الحج والعمرة.وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، ووضع أطر الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.