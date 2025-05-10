دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس المسارات الميدانية لخطة الحج، مشددا على أهمية تعزيز العمل الميداني الإثرائي للمنظومة الدينية بهدف ضمان جودة الخدمات المعيارية الإثرائية المقدمة لضيوف الرحمن وتجويدها، وتعضيد رسالة الحج الإيمانية الوسطية وإيصالها للعالم بعدة لغات، والتيسير على الحجاج لأداء عباداتهم ومناسكهم باللين والحكمة، والموعظة الحسنة، وتحقيق تجربة إيمانية متميزة لهم، من خلال أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقليص حاجزي الزمان والمكان، ويوصل رسالة الحج الوسطية والإنسانية إلى العالم بمختلف لغاته، مشيراً إلى أن محورية خدمة القاصد، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، تتطلب تنفيذ المبادرات العلمية والإرشادية والتوعوية ميدانياً، وتعميق أبعاد الرحلة الإيمانية للحاج عبر برامج إيمانية عالمية الأثر والفائدة.