عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أمس سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة عدة شركات دنماركية رائدة في قطاعي الصناعة والتعدين، ناقشت الفرص الاستثمارية المشتركة والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.وركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين الجانبين، وسبل الاستفادة من الفرص النوعية التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للصناعة في 12 قطاعاً ذا أولوية تسعى إلى توطينها وتطويرها، إلى جانب الفرص التي توفرها الإستراتيجية الشاملة للتعدين، في إطار سعي المملكة إلى دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وتنشط الشركات التي التقى الوزير الخريف قادتها في صناعات الأدوية، والأغذية، والتعدين. والتقى الخريف كبار المسؤولين في الغرفة التجارية الدنماركية، مؤكداً خلال اللقاء التزام المملكة بتعزيز التجارة الثنائية مع الدنمارك، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين.وتأتي تلك الاجتماعات ضمن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة الدنمارك، وتعكس هذه الزيارة جهود المملكة المتواصلة لتعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصناعية المتقدمة، واستقطاب الخبرات العالمية لتسريع نمو قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتعزيز مكانتها كقوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.