كشفت هيئة الحكومة الرقمية في تقريرها السنوي لعام 2024 عن إلغاء 236 منصة حكومية رقمية، ضمن جهود برنامج "الحكومة الشاملة” الهادف إلى توحيد تجربة المستخدم وتحقيق كفاءة رقمية عالية على مستوى القطاع الحكومي. وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية تقليص عدد المنصات الحكومية من مئات البوابات المتفرقة إلى 581 منصة فقط، في إطار استراتيجية شاملة لتبسيط الإجراءات الرقمية ورفع جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين.ويعد البرنامج أحد المبادرات المركزية التي تتبناها الهيئة لتعزيز حوكمة المنصات الحكومية وتفعيل الموارد التقنية المشتركة، إلى جانب تطبيق نظام التصميم الموحد "كود المنصات”، وهو نظام تقني يعتمد مكتبة تصميم رقمية موحدة تسهم في تحسين واجهات الاستخدام وتجربة الزائر.وتهدف هذه الإجراءات إلى بناء بيئة رقمية متكاملة تتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات حكومية تتميز بالسهولة والفعالية، وتقليل التشتت الرقمي الناتج عن تعدد المنصات واختلاف التصميمات.وأكد التقرير أن تطبيق "كود المنصات” ساهم في تعزيز تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد، كما أتاح للجهات الحكومية العمل على بيئة مرنة ومنظمة تعتمد على المعايير الوطنية الموحدة.ويعكس هذا التحول التزام الحكومة السعودية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع التحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الجهات، وتقديم خدمات ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.